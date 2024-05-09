PFDK'dan Ali Koç'a ceza!

09 May 2024 19:18 - Güncelleme : 09 May 2024 19:20

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kulübün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiği belirtildi. Sarı-lacivertli kulübe de bu açıklamalar nedeniyle 400 bin TL para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe'ye Konyaspor maçındaki çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı toplam 672 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 06.05.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 560.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY ÜST A, B, C numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ’un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."