PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza! Derbi öncesi karar çıktı

19 Eylül 2024 21:55 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 22:02

PFDK, Süper Lig'in 5. haftasında yaşananlar sonrası yapılan sevkler için kararını açıkladı. Kurul, hafta sonu Galatasaray ile zorlu derbide karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye ceza verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig​'in 5. haftasında oynanan müsabakaların ardından 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. Yapılan değerlendirmelerin ardından PFDK kararları açıklandı. Kurulu 3 kulübe para cezası verdi.

PFDK'DAN FENERBAHÇE​'YE CEZA

PFDK, Trendyol Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Süper Lig'in 5. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe'yi 990 bin, Adana Demirspor​'u 300 bin ve Gaziantep FK​'yi 40 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.

3 FUTBOLCUYA 2 MAÇ MEN

Söz konusu haftada oynanan karşılaşmalarda kırmızı kart gören Trabzonspor'un Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, RAMS Başakşehir'in Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas ve Sipay Bodrum FK'nin Angolalı oyuncusu Fredy'ye rakiplerine yönelik ciddi faulleri gerekçesiyle 2'şer müsabakadan men cezası verildi.

GALATASARAY İÇİN KARAR ÇIKTI

Galatasaray ise 14 Eylül'de oynanan Çaykur Rizespor maçında sarı kırmızılı taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'nın kararına göre; küfürlü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-206, Güney Tribün 119-120 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine hükmedildi.