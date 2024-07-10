Philippe Coutinho, Vasco da Gama'ya transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
10 Temmuz 2024 17:53 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 18:00
Adı son zamanlarda Vasco da Gama ile anılan Coutinho'nun transferi resmileşti.
Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama, yıldız oyuncu Philippe Coutinho'yu kiraladı.
Vasco da Gama altyapısında yetişen Coutinho kariyerinde Inter, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern Münih, ASton Villa ve Al-Duhail formaları giydi.
Kariyerinde 493 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 114 gol atarken, 80 asist yaptı.
Coutinho, Şampiyonlar Ligi, La Liga, Bundesliga şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: tgrthaber.com