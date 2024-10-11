Polonya'da Sebastian Szymanski krizi yaşanıyor!
Polonya Milli takımında Szymanski krizi yaşanıyor. Yıldız futbolcunun beklenmedik sakatlığı hakkında açıklama yapan Polonya Milli Takım teknik direktörü Michal Probierz, "Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe forması terleten Polonyalı orta saha futbolcusu Sebastian Szymanski'nin sakatlığı hakkında Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michal Probierz açıklamalarda bulundu.
Polonya Milli Takım Teknik Direktörü Michał Probierz, karşılaşacakları Portekiz maçı öncesi Sebastian Szymanski'nin sakatlık geçirdiğini açıkladı.
"ANTRENMANDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ"
Probierz açıklamasında, "İki gün antrenman yapmadı, dün bireysel antrenman yaptı. Portekiz maçında oynayıp oynamayacağına antrenmandan sonra karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.