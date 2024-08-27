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Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 19:05 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 18:59
Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı!

Arsenal, Roma ve Juventus formaları giyen Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, emekliliğini açıkladı. Adı Al-Nassr takımı ile anılan başarılı file bekçisi almış olduğu bu karar ile herkesi şaşırttı.

Kariyerinde Arsenal, Roma ve Juventus gibi önemli takımların formasını giyen Polonyalı file bekçi Wojciech Szczesny, futbolu bıraktığını duyurdu. Başarılı eldiven sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile futbolu bıraktığını ilan etti.

Szczesny sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım.”

SZCZESNY'NİN KARİYERİ

Polonyalı kaleci kulüp kariyerinde 548 maça çıkarken milli takımında ise 84 kez forma giymişti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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