Portekizli Pepe futbolu bıraktı

08 Ağustos 2024 18:53 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 18:56

Bir dönem Süper Lig'de Beşiktaş forması altında izlediğimiz 41 yaşındaki yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol kariyerini noktaladı.

Porto, Real Madrid ve Beşiktaş formaları giyen başarılı stoper Pepe milli takımıyla ise 141 defa maça çıkarken 8 kez gol sevinci yaşadı.

Öte yandan Portekiz milli takımı ile kazanılan EURO 2016 kadrosunda da kendisine yer bulmuştu.

KUPA DOLU EPEYCE KABARIK

Portekizli stoper Pepe kariyerinde 3 kez Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 33 kupa kaldırdı.

İşte kazandığı kupalar:

1 kez Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu

3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu

2 kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu

2 kez UEFA Süper Kupa şampiyonluğu

3 kez La Liga şampiyonluğu

1 kez UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu

2 kez İspanya Kupası şampiyonluğu

4 kez Portekiz Ligi şampiyonluğu

3 kez İspanya Süper Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Kupası şampiyonluğu

1 kez Portekiz Lig Kupası şampiyonluğu

5 kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş forması altında görev yaptığı 52 maçta 7 kez rakip fileleri havalandıran Pepe, 3 defa da takım arkadaşlarına asist üretti.