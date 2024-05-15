Premier Lig'de VAR kaldırılıyor! Oylamaya sunulacak
İngiltere Premier Lig ekipleri gelecek sezon VAR uygulamasının kaldırılıp kaldırılmaması yönünde önümüzdeki ay oylama yapacak.
Dünya futbolunda devrim niteliği taşıyan Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması ilk olarak İsveç'te kaldırılmıştı. Dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig'de gelecek sezon VAR olmayabilir.
KULÜPLER VAR'I OYLAMAYA SUNACAK
The Athletic'in haberine göre; Premier Lig ekipleri, gelecek sezon VAR uygulamasının devam edip etmemesi hakkında toplanacak.
Kulüplerin vereceği oylara göre VAR uygulamasının devam edip etmeyeceği belirlenecek.
KULÜPLER İLE FEDERASYON AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL
Premier Lig yönetimi, VAR'ın devam etmesini istese de kulüplerin hepsi aynı fikri paylaşmıyor. Wolverhampton, VAR'ın futbolun taraftar ve takım arasındaki ilişkiyi bozduğunu düşünüyor.
VAR KALDIRILABİLİR
VAR olmasına rağmen hataların devam etmesi ve kararların objektiflikten uzaklaşmaya başlaması nedeniyle kulüpler VAR'ın kaldırılması fikrine daha yakın duruyor.