Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Transfer resmen açıklandı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
21 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:28
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile olan sözleşmesi sona eren Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
2019-2021 yılları arasında Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, ülkesinin takımlarından Millonarios'a imza attı. Kolombiya ekibi transferi resmen duyurdu.
İLK KEZ ÜLKESİNDE FORMA GİYECEK
Bu transferle Kolombiyalı golcü bir ilki de yaşayacak. Radamel Falcao kariyerinde ilk kez memleketi Kolombiya'da forma giyecek.
Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, son olarak formasını giydiği Rayo Vallecano ile çıktığı 80 maçta 12 gol atarken 1 de asist yapmıştı.
AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Falcao kariyeri boyunca Porto, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerin formalarını terletti.
Kolombiyalı golcü, Galatasaray'ın ardından La Liga ekibi Rayo Vallecano'da forma giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com.tr