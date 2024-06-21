Radamel Falcao'nun yeni adresi belli oldu! Transfer resmen açıklandı

21 Haziran 2024 10:15 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:28

2019-2021 yılları arasında Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Radamel Falcao, ülkesinin takımlarından Millonarios'a imza attı. Kolombiya ekibi transferi resmen duyurdu.

İLK KEZ ÜLKESİNDE FORMA GİYECEK

Bu transferle Kolombiyalı golcü bir ilki de yaşayacak. Radamel Falcao kariyerinde ilk kez memleketi Kolombiya'da forma giyecek.

Futbola River Plate altyapısında başlayan Falcao, son olarak formasını giydiği Rayo Vallecano ile çıktığı 80 maçta 12 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Falcao kariyeri boyunca Porto, Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United gibi dev kulüplerin formalarını terletti.

Kolombiyalı golcü, Galatasaray'ın ardından La Liga ekibi Rayo Vallecano'da forma giymişti.