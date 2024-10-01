RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi macerası Rapid Wien maçıyla başlıyor! Muhtemel 11'ler

01 Ekim 2024 10:28 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 10:29

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Rapid Wien'i konuk edecek. Zorlu mücadele yarın oynanacak. İşte detaylar...

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir FK: Muhammed, Duarte, Hamza, Opoku, Ömer Ali, Onur, Berkay, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson.

Rapid Wien: Hedl, Yao, Cvetkovic, Bolla, Burgstaller, Sangare, Seidl, Jansson, Auer, Oswald, Beljo.

BAŞAKŞEHİR - RADİP WİEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rams Başakşehir - Rapid Wien maçı 2 Ekim Çarşamba günü (yarın) saat 17.30'da oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Adam Ladeback yönetecek.

BAŞAKŞEHİR'DE İKİ EKSİK

Başakşehir'de sakatlığı bulunan Ömer Ali Şahiner'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Turuncu-lacivertli ekipte yeni transferlerinden Ömer Faruk Beyaz da UEFA listesinde adı yer almadığı için bu mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'İN KONFERANS LİGİ YOLU

RAMS Başakşehir, bu sezon yeni formatında düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına 3 eleme turunu geçerek katılma hakkı elde etti.

Turuncu-lacivertli ekip 2. eleme turunda San Marino ekibi La Fiorita'yı, 3. eleme turunda Gürcistan temsilcisi Iberia Tiflis'i ve play-off turunda da İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic'i eleyerek adını lig aşamasına yazdırdı.

RAPİD WİEN, TRABZONSPOR'U ELEDİ

Rapid Wien, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Polonya temsilcisi Wisla Krakow'u geçti, 3. eleme turunda ise Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 ve sahasında da 2-0 mağlup etti.

Play-off turunda Portekiz temsilcisi Braga'ya elenen Rapid Wien, UEFA Konferans Ligi'ne lig aşamasından devam ediyor.