Raphael Varane'dan sürpriz karar: Yeni adresi şaşırttı!

22 Temmuz 2024 11:07 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:09

İngiliz devi Manchester United'dan ayrılan Fransız savunma oyuncusu Raphael Varane, Como 1907 ile anlaşmaya vardı.

2 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki dünyaca ünlü stoper, Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

1 DÜNYA KUPASI, 4 ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Varane, geçen sezon Manchester United forması ile 32 resmi maçta forma giymişti.

YENİ HOCASI CESC FABREGAS OLACAK

Teknik direktörlüğünü eski futbolcu Cesc Fabregas'ın yaptığı Como 1907 kadrosunda Andrea Belotti, Patrick Cutrone, Simone Verdi, Daniele Baselli, Alberto Moreno, Pepe Reina gibi isimleri bulunduruyor.