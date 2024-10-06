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Real Madrid 2-0 yendi! Arda Güler yedek başladı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 00:21 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:24
Real Madrid 2-0 yendi! Arda Güler yedek başladı

LaLiga maçında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Madrid ekibinde milli futbolcumuz Arda Güler maça yedekten dahil oldu.

Real Madrid, La Liga'nın 9. hafta maçında Villarreal ile karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Federico Valverde ile 73. dakikada Vinicius Junior attı. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakanın 79. dakikasında oyuna girdi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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