Real Madrid 2-0 yendi! Arda Güler yedek başladı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ekim 2024 00:21 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:24
LaLiga maçında Real Madrid evinde Villarreal'i konuk etti. Karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrılan Madrid ekibinde milli futbolcumuz Arda Güler maça yedekten dahil oldu.
Real Madrid, La Liga'nın 9. hafta maçında Villarreal ile karşılaştı. Mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.
Real Madrid'in gollerini 14. dakikada Federico Valverde ile 73. dakikada Vinicius Junior attı. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakanın 79. dakikasında oyuna girdi.
Kaynak: tgrthaber.com