Real Madrid 3 sakat verdi! Militao sezonu kapattı
LaLiga'da Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'de 3 futbolcu sakatlandı. İlk yarıda stoper Militao ve hücumcu Rodrygo sakatlanırken, sağ bek Lucas Vazquez ise ikinci yarıya devam edemedi.
LaLiga'nın 13. hafta maçında Real Madrid evinde konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 yendi. Bellingham ve Vinicius Jr. (3)'ın golleri, İspanyol devine galibiyeti getirdi.
Galibiyete rağmen eflatun beyazlılara 3 isimden kötü haber geldi. İlk yarıda sakatlanan Rodrygo, Eder Militao ve Lucas Vazquez'in son durumları açıklandı.
MILITAO SEZONU KAPATTI
Osasuna maçının 30. dakikasında sakatlanarak yerini Raul Asencio'ya bırakan Militao'nun çapraz bağları koptu. Brezilyalı oyuncu sezonu kapattı.
İkinci yarıya devam edemeyen Lucas Vazquez, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızlarından Rodrygo ise 1 ay takımdan ayrı kalacak.