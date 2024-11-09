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Real Madrid 3 sakat verdi! Militao sezonu kapattı

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Kasım 2024 23:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 23:41
Real Madrid 3 sakat verdi! Militao sezonu kapattı

LaLiga'da Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'de 3 futbolcu sakatlandı. İlk yarıda stoper Militao ve hücumcu Rodrygo sakatlanırken, sağ bek Lucas Vazquez ise ikinci yarıya devam edemedi.

LaLiga'nın 13. hafta maçında Real Madrid evinde konuk ettiği Osasuna'yı 4-0 yendi. Bellingham ve Vinicius Jr. (3)'ın golleri, İspanyol devine galibiyeti getirdi.

Galibiyete rağmen eflatun beyazlılara 3 isimden kötü haber geldi. İlk yarıda sakatlanan Rodrygo, Eder Militao ve Lucas Vazquez'in son durumları açıklandı.

Eder Militao injury update: Real Madrid defender tears ACL in right knee a year after tearing left ligament | Sporting News

MILITAO SEZONU KAPATTI

Osasuna maçının 30. dakikasında sakatlanarak yerini Raul Asencio'ya bırakan Militao'nun çapraz bağları koptu. Brezilyalı oyuncu sezonu kapattı.

İkinci yarıya devam edemeyen Lucas Vazquez, 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Real Madrid'in Brezilyalı yıldızlarından Rodrygo ise 1 ay takımdan ayrı kalacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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