Real Madrid 3 sakat verdi! Militao sezonu kapattı

09 Kasım 2024 23:39 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 23:41

LaLiga'da Osasuna'yı 4-0'lık skorla mağlup eden Real Madrid'de 3 futbolcu sakatlandı. İlk yarıda stoper Militao ve hücumcu Rodrygo sakatlanırken, sağ bek Lucas Vazquez ise ikinci yarıya devam edemedi.