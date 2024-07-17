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Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzattı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:25
Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric&#039;in sözleşmesini uzattı

İspanya La Liga devi Real Madrid, 38 yaşındaki futbolcusu Luka Modric'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

İspanyol ekibi Real Madrid, dış transferin yanı sıra iç transferde de çalışmalarını sürdürüyor.

Madrid, bu kapsamda Hırvat futbolcu Luka Modric'in sözleşmesini uzattı. Kulübün internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Modric'in sözleşmesinin 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldığı ifade edildi.

Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzattı - 1. Resim

ADINI EFSANELER ARASINA YAZDIRDI

2012 yılında beri Real Madrid forması giyen 38 yaşındaki futbolcu, gösterdiği başarılı performans ve kazandığı kupalarla kulübün efsaneleri arasına girdi.

Luka Modric, Real Madrid ile 534 maçta mücadele etti ve 39 gol attı.

26 KUPA KAZANDI

Hırvat futbolcu, Real Madrid ile 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 5'i FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5'i İspanya Süper Kupası, 4'ü UEFA Süper Kupa, 4'ü La Liga ve 2'si de Copa del Rey olmak üzere toplam 26 kupa kazandı ve Madrid tarihinde en fazla kupa kazanan beş futbolcudan biri oldu.

Real Madrid, 38 yaşındaki Luka Modric'in sözleşmesini uzattı - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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