Real Madrid, Arda Güler için kararını verdi! İspanyol basını yazdı

13 May 2024 13:53 - Güncelleme : 13 May 2024 14:18

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20+10 milyon euro bedelle transfer olan Arda Güler, sakatlıkların da etkisiyle yeteri kadar forma şansı bulamazken, son haftalarda durum değişti. Tamamen iyileşen genç futbolcu, takımının son 3 maçında ilk 11'de forma giydi.

GOLLERİ ARKA ARKAYA SIRALADI

Sahada kaldığı süre boyunca oldukça da etkileyici bir performans ortaya koyan Arda, La Liga'daki son 3 maçta 2 gollük istatistik yakaladı.

Milli futbolcu, Real Sociedad maçında 68, Cadiz maçında 66 ve Granada maçında 90 dakika sahada kaldı. Arda Güler, Sociedad maçında takımının galibiyet golünü atarken, 4-0'lık Granada zaferine de 1 golün altına imza attı.

Bu performans Arda'nın medyada daha geniş yer bulmasına neden olurken, genç futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin çarpıcı bir habere yer verildi.

İspanyol spor basını Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili planlarını netleştirdiğini iddia ederken, milli futbolcumuzun gelecek sezon kesin olarak takımda tutulacağı bilgisine yer verdi.

"TUHAF BİR OLGUNLUK"

Haberlerde Arda Güler'le ilgili tüm şüphelerin ortadan kalktığı ve genç futbolcunun ocak ayından bu yana yaşına göre tuhaf bir olgunluk sergilediği aktarıldı.

Arda Güler, La Liga'da çıktığı 8 maçta 169 dakika sahada kalırken takımına 3 gollük katkı yaptı. 19 yaşındaki milli futbolcu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nda da 1'er maçta forma şansı buldu.