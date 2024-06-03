Real Madrid Şampiyonlar Ligi zaferini taraftarıyla kutladı! Ancelotti sözü Arda Güler'e bıraktı

03 Haziran 2024 00:24 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 00:25

Real Madrid, Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle yenerek Şampiyonlar Ligi'nde 15. kez mutlu sona ulaştı.

Bugün Cibeles Meydanı'nda kutlama yapan Real Madrid kulübü tarihe geçecek rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

Real Madrid'li oyuncular meydanda kupa pozu ve danslar yaptı. Teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

Milli futbolcu, "Sevgili Madridistaslar! Biz büyük biz aileyiz, herkese teşekkür ederim" dedi.