Real Madrid'de Arda Güler sahne alıyor! UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor

14 Ağustos 2024 11:08 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:10

Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla gururlandırdı

Dünyanın en heyecan verici 20 genç futbolcusu belli oldu! Arda Güler sıralamasıyla gururlandırdı

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Real Madrid idmanında dikkat çeken sözler! Kylian Mbappe'den Arda Güler'e: "Beni çok şaşırttın"

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi ile iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonlarının kozlarını paylaşacağı UEFA Süper Kupa'nın 49. finali, bu akşam İspanyol devi Real Madrid ile İtalyan ekibi Atalanta arasında Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanacak.

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Milli futbolcumuz Arda Güler bu akşam oynanacak dev finalde forma giyecek.

İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin sağ kanatta Arda Güler ya da Rodrygo'dan birini tercih edeceği ve son idmanda iki yıldızı da Vinicius Jr. ve Kylian Mbappe ile birlikte denediği ifade edildi.

İtalyan hoca maç saatinde son kararını verecek.

İspanyol basınında Arda Güler'in ilk 11'de başlama ihtimali yüksek olarak gösteriliyor.

İSVİÇRELİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yöneteceği mücadele TSİ 22.00'de başlayacak. Scharer'in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin olacak. Dev finalde VAR'da Alman Bastian Dankert görev alacak.

REAL MADRİD - ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarihinde ilk kez Avrupa Kupası kazanan Atalanta ve Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götüren Real Madrid, UEFA Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.

Varşova Ulusal Stadyumu’nun ev sahipliği yapacağı Real Madrid - Atalanta UEFA Süper Kupa Final maçı, bu akşam akşam saat 22.00’de canlı yayınla TRT 1, tabii ve TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşacak.