Real Madrid'den Arda Güler için flaş sözler: Başkan Perez kararını verdi

19 Kasım 2024 14:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:33

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, genç yıldız Arda Güler'in geleceği hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Perez, iddialar ve spekülasyonlara son noktayı koydu.

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında transfer​ edilen milli futbolcu Arda Güler​, İspanyol devinde düzenli forma şansı bulmakta zorlanıyor. Genç oyuncunun başka bir takıma kiralanacağına dair iddialar hem Türkiye'de hem de uluslararası basında sıkça yer buldu. Özellikle ara transfer döneminde ayrılık ihtimali yoğun şekilde tartışılıyordu.

"BU KONUDA HİÇBİR ŞÜPHE YOK"

Defensa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid​ Başkanı Florentino Perez​, Arda'nın takımdan ayrılmayacağını kesin bir dille ifade etti. Perez’in, "Arda Güler, Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok" sözleri gündemdeki spekülasyonları sonlandırdı.

ARDA'NIN BEKLENTİSİ DAHA FAZLA SÜRE

Haberde, genç yıldızın forma şansı bulamadığı için hayal kırıklığı yaşadığı ve potansiyelini sergileyebilmek adına daha fazla süre almak istediği belirtildi. Teknik ekip ise Arda’nın büyük bir yetenek olduğunu, ancak düzenli oynayabilmesi için bazı yönlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği bir kez daha güvence altına alınırken, taraftarlar genç oyuncunun yeteneklerini gösterdiği daha fazla maç izlemeyi umut ediyor.