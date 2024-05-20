Real Madrid'e 4 gol atan Alexander Sörloth, La Liga'da gol krallığında zirveye oturdu!

20 May 2024 20:13 - Güncelleme : 20 May 2024 20:29

Real Madrid'e karşı 8 dakika içinde hat-trick yapan Norveçli futbolcu, karşılaşmayı 4 golle tamamladı.

Sörloth, bu sezon İspanyol ekibindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 28 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar ligde 23 gol attı. Sörloth, ligin bitimine bir hafta kalan gol krallığında zirvede yer alıyor. İspanya Ligi'nde Sörloth'un ardından gol krallığında ikinci sırada ise Girona forması giyen Ukraynalı golcü Artem Dovbyk yer alıyor. Dovbyk, şu ana kadar ligde 21 gol sevinci yaşadı.

SÖRLOTH BÜYÜK OYNUYOR

İspanya'da Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid maçlarındaki performansıyla dikkat çeken ve söz konusu 3 rakibe karşı 7 gol 2 asistlik performans ortaya koyan Sörloth, toplamda ise bu sezon 40 maçta 26 gol attı ve 6 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Alexander Sörloth'un kulübü Villarreal ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.