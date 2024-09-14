Real Madrid'in başı komşularıyla derde girdi: Belediyeye şikayet ettiler!

14 Eylül 2024 14:40 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 14:42

Real Madrid'e yapılan ilginç şikayet sosyal medyada gündem oldu. Real Madrid'in stadı olan Santiago Bernabeu'da çok ses yapıldığını belirten komşuları, belediyeye şikayette bulundu. İşte detaylar...

Real Madrid'in başı komşularıyla derde girdi. Stadyumda çok ses yapıldığını gerekçe gösteren komşular, Real Madrid'i belediyeye şikayet etti.

KONSERLER İPTAL EDİLDİ!

Real Madrid, stada komşu evlerden gelen şikayetler üzerine çok ses yapıldığı için yıl boyunca Bernabeu'da yapılması planlanan tüm konserleri sezon sonuna kadar ertelemek zorunda kaldı.

REAL MADRİD REFORM SÖZÜ VERDİ

Kulüp, komşuların huzurunu korumak amacıyla gürültü seviyelerini kontrol altına almak için bir dizi reform gerçekleştirme sözü verdi.

Real Madrid, stadyumda düzenlenen konserlerde gerekli ses üretimi ve yayını için en uygun koşulların sağlanması adına çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.

BÜYÜK GELİR KAYBI YAŞADI

Takımın büyük bir gelir kaynağı olan konserlerin iptal edilmesi üzerine Real Madrid kulübü maddi olarak ciddi bir gelir kaybına uğradı.

Belediyenin verdiği karara uymak zorunda olan Real Madrid, stadyumunu konserlere kapattı.