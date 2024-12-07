Real Madrid'in Girona maçı kadrosu açıklandı! İşte Ancelotti'nin Arda Güler kararı

07 Aralık 2024 02:07 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 02:12

Real Madrid'in La Liga'da Girona ile deplasmanda oynayacağın maçın geniş kadrosu açıklandı. Mağlubiyet istemeyen teknik adam Ancelotti'nin, Arda Güler kararı da belli oldu.

La Liga'da Athletic Bilbao mağlubiyetiyle yine moralleri bozulan Real Madrid, bu kez deplasmanda Girona'ya konuk oluyor. Puan kaybına tahammülü olmayan Madrid ekibinin geniş maç kadrosu Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından açıklandı. Takımla birlikte çalışmalara başlayan Vinicius Jr. ve David Alaba kadroya dahil edilmezken Arda Güler listede kendine yer buldu. ANCELOTTİ'NİN GİRONA KADROSU Real Madrid'in Girona maçı geniş kadrosu şu şekilde: Courtois, Lunin, Sergio Mestre, Lucas Vazquez, Vallejo, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Asencio, Bellingham, Valverde, Modric, Tchouameni, Arda Güler, Dani Ceballos, Chema, Mbappe, Rodrygo, Endrick, Brahim, Gonzalo İlgili Haberler Arda Güler için şok iddia! Gideceği takımı duyurdular Arda Güler krizi! Real Madrid taraftarı isyan bayrağını açtı