Real Madrid'in yıldızı David Alaba 2025'e kadar sahalardan uzak kalacak!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
09 Temmuz 2024 21:30 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:37
İspanyol devi Real Madrid'in stoperi David Alaba'nın sakatlık raporu beklenenden kötü çıktı. Alaba 2025'e kadar sahalardan uzak kalacak.
Carlo Ancelotti'nin görev aldığı Real Madrid'te kötü haber Alaba'dan geldi.
Avusturyalı futbolcunun sakatlık raporu beklenenden daha kötü çıktı.
Milli takımıyla EURO 2024'e katılan fakat sakatlığından dolayı süre bulamayan Alaba, Mayıs ayında sol dizinden yaşadığı ACL sakatlığı nedeniyle ameliyat olmuştu.
ALABA FORMASINDAN 2025'E KADAR UZAK KALACAK
Die Presse'de yer alan habere göre; oyuncunun EURO 2024 boyunca merdiven çıkmakta bile zorlandığı aktarıldı. Alaba'nın 2025 başına kadar forma giymesi beklenmiyor.
Alaba'nın ülkesi Avusturya EURO 2024'te son 16 turunda Türkiye'ye yenilerek turnuvaya veda etmişti.
KARNESİ
David Alaba, geçen sezon Madrid ekibinde 17 maçta sahaya çıkarken 2 asist üretmişti.
Kaynak: tgrthaber.com