Rekorları alt üst eden Fenerbahçe sezonu kupasız tamamladı!

29 May 2024 13:14 - Güncelleme : 29 May 2024 13:21

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe'nin Levent Mercan için ödeyeceği bonservis belli oldu

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonu geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, 38 maçta 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak sezonu 99 puanla ikinci sırada tamamladı. Rakip ağları 99 kez sarsan sarı-lacivertli ekip, filelerinde ise 31 gole engel olamadı.

LİGE 10'DA 10'LA BAŞLADI

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 10 maçta 10 galibiyet alarak, Süper Lig tarihinde 'en iyi başlangıç' rekorunun sahibi oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, elemelerde 6, grup aşamasında da ilk 3 maçta galibiyet elde ederek tüm kulvarlarda oynadığı 19 karşılaşmanın tamamını kazanmayı başardı. Bu seri ligin 11. haftasında oynanan Trabzonspor mücadelesinde sona erdi.

27 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 27 maçta yenilgi yüzü görmedi.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Kayserispor ve İstanbulspor'u 2’şer kez, Sivasspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Galatasaray’ı 1'er kez mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ikinci devredeki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da beraberlikle ayrıldı.

DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda dış sahada Süper Lig tarihinin en fazla galibiyet ve en fazla puan topladığı dönemi yaşadı.

Deplasmanda 19 maça çıkan Fenerbahçe, 16 galibiyet, 3 beraberlik elde etti ve 51 puan topladı. 12 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. Kanarya, Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan takımlarla deplasmanda oynadığı maçlarda hanesine 3 puan yazdırdı. Galatasaray'ı 1-0, Beşiktaş'ı 3-1, Trabzonspor'u 3-2 ve Başakşehir'i de 1-0 mağlup etmeyi başardı.

KONFERANS LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3 eleme turu oynayan Fenerbahçe, bu süreçte Zimbru, Maribor ve Twente'yi eleyerek adını gruplara yazdırdı.

Grup aşamasında Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti ve 12 puanla grubu lider tamamladı. Doğrudan son 16 turuna yükselen Fenerbahçe, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'i 3-0 ve 1-0'lık skorlarla eleyerek çeyrek finale çıktı. Bu turda Olympiakos'a ilk maçta 3-2 kaybeden Kanarya, rövanşta 1-0'la eşitliği sağladı.

Fenerbahçe, rakibine penaltı atışlarında kaybederek turnuvaya veda etti. Bu organizasyonda en golcü isimler 6'şar golle Michy Batshuayi, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN 2.61 PUAN ORTALAMASI

Fenerbahçe'de 3. dönemini geçiren İsmail Kartal, takımının başında 57 maça çıktı.

Deneyimli teknik adam, Süper Lig, UEFA Konferans Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 45 galibiyet elde etti. Ligde 99 puan alarak 2.61 puan ortalaması yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, kulüp tarihinin en başarılı performansına imza attı.

HÜCUMLAR GÖZ DOLDURDU

Sezonun en golcü takımı olan sarı-lacivertlilerde hücum oyuncularının performansları da ön plana çıktı.

Takımın gol yükünü çeken Bosna Hersekli golcü Edin Dzeko, rakip filelere 21 gol gönderdi ve 3 asist yaptı. Ligde sadece 4 maçta 11 başlayan Michy Batshuayi ise 27 karşılaşmada toplam 776 dakika süre alırken 12 gol kaydetti. Kariyerinin en iyi sezonunu geride bırakan İrfan Can Kahveci, 12 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski de 10'ar gole imza atarken; Tadic, sezonu 14 asist, Szymanski de 11 asistle kapattı.

17 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Sarı-lacivertliler, ligde 38 karşılaşmada kalesinde 31 gol görürken, Galatasaray'ın ardından 'en az gol yiyen' ikinci takım oldu.

Sezonun ilk maçında kaleyi Altay Bayındır korurken, sonraki 2 müsabakada ise İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Daha sonra takıma dahil olarak kaleyi devralan Dominik Livakovic, 34 lig maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe, bu sezon 17 mücadelede ise kalesini gole kapattı.

DERBİLERDE 10 PUAN TOPLADI

Geçtiğimiz sezon derbi kazanamayan Kanarya, bu sezon ise en başarılı sezonlarından birini yaşadı.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakipleriyle oynadığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray ile sahasında golsüz berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda 1-0 kazandı. Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 yenen sarı-lacivertli ekip, Kadıköy'de de sahadan 2-1'lik galip sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe, böylelikle 4 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak, 10 puan topladı.