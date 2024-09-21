Rıdvan Dilmen ekranlara geri dönüyor: Yeni adresi belli oldu!

21 Eylül 2024 14:34 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 14:39

Geçtiğimiz sezon TV 8'de yayına çıkan ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, yeni sezonda farklı bir kanalda boy gösterecek. Rıdvan Dilmen'in yeni sezondaki adresi belli oldu. İşte detaylar...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen​'in yeni sezondaki adresi belli oldu. Resmi duyuruldu.

HT SPOR'DA EKRANA ÇIKACAK

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yayın hayatına yeni başlayan HT Spor ile anlaştı.

Resmi açıklama önce HT Spor'un sosyal medya hesabından, ardından da HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul tarafından yapıldı.

FENEBAHÇE - GALATASARAY​ DERBİSİYLE BAŞLIYOR

Ahmet Selim Kul, "Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş Rıdvan Dilmen hocamı artık HT Spor’da izleyebileceksiniz. Derbiyle başlıyoruz" ifadesini kullandı.

Rıdvan Dilmen bugün saat 18.00'de Fenerbahçe​ - Galatasaray derbi özel yayınla ilk kez HT Spor ekranlarına çıkacak.