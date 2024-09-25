Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken Süper Lig tahmini: İlk 4 sırayı belirledi!

25 Eylül 2024 10:33 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 10:34

Yorumculuğa geri dönen ünlü futbol adamı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından ligin ilk 4 sırasını belirledi. İşte Rıdvan Dilmen'in dikkat çeken açıklamaları...

Uzun bir aradan sonra HabertürkSpor ekranlarında yorumculuğa geri dönen Rıdvan Dilmen​, çarpıcı açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Dilmen, Süper Lig​'in ilk 4 sırasını belirledi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:

"İLK 4 BELLİ"

"Fenerbahçe, Galatasaray​, Beşiktaş​... İlk 3 belli mi? Eylül ayı bitmemiş ilk 3 belli. 4. de bence belli; Trabzonspor. Bu inanılmaz bir tahmin de değil."

"MOURİNHO'NUN KARİYERİ DÜŞÜŞTEYDİ"

"Jose Mourinho için yanlış takımla sahaya çıktığını söyleyemem, ama hamleleri üzerine tartışabiliriz. Fenerbahçe’nin geçen sezon deplasmanda Galatasaray'ı 10 kişiyle önde baskı yaparak yenmesi, Mourinho’nun stratejileriyle ilgili düşündürücü bir durum"

"Bayern Münih boştaydı, Barcelona boştaydı, özellikle son 4-5 yıldır kariyeri düşüşteydi... Teknik olarak hata yapabilirsiniz, maç da kaybedebilirsiniz ama benim liderim en kötü şartta derbiden bir gün sonra bizleri bilgilendirebilirdi"

"MOURİNHO'NUN FENERBAHÇE​'YE İHTİYACI VAR"

"Mourinho, Türkiye'ye gelmiş 1 numaralı markadır. Fenerbahçe'nin Mourinho'ya ihtiyacı kadar, Mourinho'nun Fenerbahçe'ye daha fazla ihtiyacı var."

"GALATASARAY DOMİNE ETTİ"

"Lucas Torreira, yalnızca 6 numara değil; bu yüzden yanında Kerem ya da Sara olsa da iyi oynayabiliyor. Galatasaray, beklenmedik bir şekilde oyunu domine etti"