Rıdvan Dilmen'den Süper Lig için dikkat çeken sözler: "Play-off'a gidiyoruz!"

22 Eylül 2024 10:28 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 10:30

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Kadıköy'de 3-1 kazandığı Fenerbahçe derbisini yorumladı. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa giden formülü duyururken, play-off sistemiyle ilgili flaş ifadeler de kullandı. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-1 üstünlüğüyle sona eren Fenerbahçe-Galatasaray derbisini değerlendirdi.

"KOŞARAK PLAY-OFF'A GİDİYORUZ"

HT Spor'da açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun play-off sistemine doğru gittiğini belirterek, "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" dedi.

ŞAMPİYONLUK FORMÜLÜNÜ VERDİ

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 2024-25 sezonunun şampiyonluk formülünü de verdi.

"Dört büyükler"in aralarında oynayacağı maçlara dikkat çeken Dilmen, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var." Bu maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyon olur. Benim iddiam da bu." ifadelerini kullandı.