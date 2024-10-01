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Rigas Skola - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 11:59 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 12:01
Rigas Skola - Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynayacağı Rigas Skola maçında düdük çalacak hakem belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi​ 2. hafta maçında Galatasaray​, Letonya​ temsilcisi Rigas Skola'ya konuk olacak.

Perşembe günü saat 19.45'te Daugava Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu.

GALATASARAY'A SLOVAK HAKEM

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile oynayacağı karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova yönetecek.

Glova’nın yardımcılıklarını Daniel Polacek ve Peter Bednar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Lukas Dzivjak olacak.

RFS - Galatasaray maçında VAR koltuğunda Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal oturacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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