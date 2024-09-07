Rıza Çalımbay, Süper Lig ekibiyle anlaştı!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
07 Eylül 2024 15:15 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 15:19
Özhan Pulat ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ı getirdiği iddia edildi.
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yeni adresini belli oldu.
HATAYSPOR'DA ÖZHAN PULAT İLE YOLLAR AYRILIYOR
Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat ile yollarını ayırma kararı aldı.
RIZA ÇALIMBAY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirileceği öne sürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com