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Rizespor saha zemininde yenilemeye gidiyor!

Editör: Eyüp Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 22:16 - Güncelleme : 20 May 2024 22:20
Rizespor saha zemininde yenilemeye gidiyor!

Çaykur Rizespor, stadyum zeminin yenileme çalışmalarına başlanıldığını ve yeni sezona yetiştirileceğini açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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