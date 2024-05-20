Rizespor saha zemininde yenilemeye gidiyor!
Editör: Eyüp Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com.tr
20 May 2024 22:16 - Güncelleme : 20 May 2024 22:20
Çaykur Rizespor, stadyum zeminin yenileme çalışmalarına başlanıldığını ve yeni sezona yetiştirileceğini açıkladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr