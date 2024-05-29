Roberto Carlos'un teşekkürü Arda Güler'i şaşkına çevirdi!

29 May 2024 13:31 - Güncelleme : 29 May 2024 13:45

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ve son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Arda Güler, Real Madrid efsanesi ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Roberto Carlos ile birlikte yayına çıktı.

ARDA GÜLER'DEN İSPANYOLCA RÖPORTAJ

Arda Güler'in İspanyolca röportaj vermesi yayındaki konukların yanı sıra İspanya'da da büyük beğeni topladı.

Yayında Real Madrid taraftarına seslenen Arda Güler, "Teşekkür ederim Madridistalar. İlginiz için teşekkür ederim." dedi. Bunun üzerine programın sunucusu Arda Güler'e "Çok güzel İspanyolca" şeklinde karşılık verdi.

ROBERTO CARLOS TÜRKÇE KONUŞTU

Arda Güler konuşmasının ardından yayından ayrılırken Roberto Carlos kendisine, "Mükemmel" dedi ve ardından Türkçe olarak "Çok teşekkürler kardeşim" ifadelerini kullandı.

Roberto Carlos'un Türkçe konuşması sonrası Arda Güler'in şaşkınlığı kamerelara yansıdı.

ARDA'NIN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in tepkisi İspanya basınında da geniş yankı buldu.

AS, "Roberto Carlos'un söyledikleri Güler'i şaşkına çevirdi." ifadelerini kullanırken Defanca Central de "Roberto Carlos'tan Arda Güler'i şaşkına çeviren hareket" sözleriyle manşetine taşıdı.