Robin van Persie'nin yeni takımı resmen açıklandı!

17 May 2024 18:32 - Güncelleme : 17 May 2024 18:36

Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen, teknik direktörlük görevine Robin van Persie'nin getirildiğini açıkladı.

Son olarak Feyenoord'un U18 Takımı'nı çalıştıran 40 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Heerenveen, Robin van Persie'yi yeni baş antrenörü olarak atadı. 40 yaşındaki koç, kendisini iki sezon boyunca kulübe bağlayan bir sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

"BENİM İÇİN HARİKA BİR MEYDAN OKUMA"

Robin van Persie, imzanın ardından kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada "Antrenörlük mesleği kapsamlı ve zorlu bir meslek ve ben de bu mesleği büyük bir tutku ve zevkle icra ediyorum. Gelişimimi sürdürmek istiyorum ve baş antrenörlük görevi bu arzuma mükemmel bir şekilde uyuyor. Bu nedenle sc Heerenveen'in bana sunduğu fırsattan çok memnunum. Heerenveen zengin bir geleneğe ve sadık taraftarlara sahip çok güzel bir kulüp. Burada baş antrenör olarak kulübün sportif hedeflerine ve gelişimine katkıda bulunmama izin verilmesi benim için harika bir meydan okuma." ifadelerini kullandı.