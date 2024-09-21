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Roma futbolcusu Nicola Zalewski hakkında kararını verdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 17:55 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 18:00
Roma futbolcusu Nicola Zalewski hakkında kararını verdi!

Süper Lig takımı Galatasaray'ın yaz transfer dönemi boyunca transfer etmek için uğraş verdiği fakat transferini gerçekleştiremediği Polonyalı futbolcu Nicola Zalewski sözleşmesini uzatmayınca kadro dışı bırakılmıştı. İtalyan kulüp genç futbolcu ile ilgili yeni karar aldı.

Serie A takımı Roma​ Teknik Direktörü Ivan Juric, Polonyalı futbolcusu Nicola Zalewski​ hakkında açıklamalarda bulundu. Juric, kendisi göreve gelmeden önce kadro dışı kalan Zalewski'nin takımla antrenmanlara başladığını duyurdu. Hırvat teknik direktör, "Zalewski'nin durumu iyiye gidiyor. takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon bizim için önemli bir oyuncu olabilir" ifadelerini kullandı.

Transferin son günlerinde Galatasaray​'a transferi gündemde olan Polonyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımın teklifini kabul etmemişti. Roma ile gelecek yıl bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Zalewski, daha sonra ise kulüp kararıyla kadro dışı kalmıştı.

Romada flaş Nicola Zalewski gelişmesi Resmi açıklama geldi

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Kaynak: tgrthaber.com
nicola zalewskiRomagalatasaray

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Ahmet21 Eylül 2024 18:04

Bu haberi duyunca biraz üzüldüm, Zalewski gerçekten Galatasaray'da oynaması gereken bir potansiyele sahipti

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