Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Roma'da Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı

Roma'da Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:33
Roma&#039;da Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı

İtalya Serie A devi Roma, kötü gidişin ardından kulübün efsane isimlerinden teknik direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Roma​'da Daniele De Rossi dönemi resmen sona erdi.

İtalya Serie A​ ekibi kötü gidişin ardından 41 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

"KULÜBÜN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BU KARAR ALINMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu karar alınmıştır. Daniele'ye özverili çalışmaları nedeniyle yürekten teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Roma'da Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı - 1. Resim

JOSE MOURİNHO​'NUN YERİNE GELMİŞTİ

Daniele De Rossi, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başına geçmişti.

Genç teknik adam yönetiminde lige iyi başlayamayan sarı-kırmızılılar, 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
Romaserie ajose mourinhoİtalya
500
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...