Roma'da Daniele De Rossi ile yollar ayrıldı
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
18 Eylül 2024 10:00 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 10:33
İtalya Serie A devi Roma, kötü gidişin ardından kulübün efsane isimlerinden teknik direktör Daniele De Rossi ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Roma'da Daniele De Rossi dönemi resmen sona erdi.
İtalya Serie A ekibi kötü gidişin ardından 41 yaşındaki teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.
"KULÜBÜN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA BU KARAR ALINMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübün menfaatleri doğrultusunda bu karar alınmıştır. Daniele'ye özverili çalışmaları nedeniyle yürekten teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.
JOSE MOURİNHO'NUN YERİNE GELMİŞTİ
Daniele De Rossi, Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından takımın başına geçmişti.
Genç teknik adam yönetiminde lige iyi başlayamayan sarı-kırmızılılar, 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 16. sırada yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com