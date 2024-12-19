Roma'dan flaş Paulo Dybala açıklaması! Galatasaray teklif yaptı mı?

19 Aralık 2024 11:34 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:45

Son dakika haberi: Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Galatasaray ile temas halinde olan Paulo Dybala'yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Galatasaray’da Mikautadze ve Gift Orban sürprizi! İki isimden biri kadroya dahil edilecek

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe​'nin 6 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray​'da gündem Paulo Dybala​ transferi. Sarı-Kırmızılılar Arjantinli yıldızın menajeri ile İstanbul'da temaslarını sürdürürken, oyuncunun formasını giydiği Roma​ kulübünden transfere ilişkin açıklamalar geldi.

"TAKIM İÇİN ÖNEMİNİ BİLİYORUZ"

Sampdoria maçı öncesinde İtalyan basınından Mediaset'e konuşan AS Roma Sportif Direktörü Florent Ghisolfi, Paulo Dybala için "Söylentiler var biliyorum. Onun Roma'ya olan sevgisini ve takım için önemini biliyoruz. Bir teklif gelirse dinleriz" dedi.

GALATASARAY'DAN DYBALA İÇİN TEKLİF GELDİ Mİ?

Dybala'nın durumuyla ilgili ayrıca Ghisolfi, "Paulo bizim için çok önemli. Şu anda hiçbir kulüple temasımız yok" açıklamasında bulundu.

Dybala, bu sezon Roma formasıyla resmi 18 maça çıkarken 2 gol atıp, 1 de asist yaptı.