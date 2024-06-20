Romanya'dan 3 gol yiyen Ukrayna'da soyunma odası karıştı! Oyuncular teknik direktörü kovdu

20 Haziran 2024 11:44 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 11:57

EURO 2024 E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti.

Romanya'ya karşı alınan ağır yenilgi Ukrayna cephesinde büyük tartışmalara yol açarken ülkede yoğun da eleştiri aldı.

UKRAYNALI OYUNCULAR TEKNİK DİREKTÖRÜ SOYUNMA ODASINDAN KOVDU!

Alman Bild'in haberine göre; Ukraynalı futbolcular, ağır yenilginin nedenleri hakkında birbirleriyle konuşabilmek için maç sonunda teknik direktör Sergiy Rebrov'u soyunma odasından çıkardı.

MALİNOVSKİ'DEN TEKNİK DİREKTÖR REBROV'A ELEŞTİRİ

Dün başarılı orta saha oyuncusu Ruslan Malinovski, takım arasında bir toplantı yapıldığı haberini doğruladı.

Malinovski, "Yoğundu. Söylenen şeyler soyunma odasında kaldı. Her biri düşünecek ve kendi sonuçlarını çıkaracak. Rebrov, hatırlarsınız maç sonrasında takımı eleştirmekten çekinmedi. 'Biz ülkemizi savunan güçlü bir halkız ama oyuncular bunu göstermedi' dedi." ifadelerini kullandı.