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Romanya'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 13:38 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 13:40
Romanya&#039;nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu

Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü tanıdık bir isim oldu. Türkiye'de uzun yıllar görev yapan 79 yaşındaki Mircea Lucescu, Romanya'nın yeni hocası oldu.

Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü 79 yaşındaki Mircea Lucescu oldu.

Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ DE ÇALIŞTIRMIŞTI

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de görev almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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