Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı!

18 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:17

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağına ve futboldan sonraki hayatına ilişkin planlarını paylaştı.

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Suuri Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nssr'da futbol​ yaşamını sürdüren ve Şubat 2025’te 40 yaşına girecek olan Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo​, kariyerini birkaç yıl daha sürdürebileceğini ifade etti. Ancak gelecekte futbol menajerliği yapmayı düşünmediğini belirtti.

"...O GÜN BIRAKACAĞIM"

Portekizli süper yıldız Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım" ifadelerini kullandı.

TARİHE ADINI ŞİMDİDEN YAZDIRDI

Milli takım kariyerinde şu ana kadar 217 maçta 135 gol atan Ronaldo, uluslararası futbol tarihinin en skorer isimlerinden biri. EURO 2024’te oynayarak 6 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu. Turnuva tarihindeki 14 golüyle bu alanda da rekor sahibi.