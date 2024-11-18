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Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı!

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
18 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 14:17
Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı!

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, futbolu ne zaman bırakacağına ve futboldan sonraki hayatına ilişkin planlarını paylaştı.

Suuri Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nssr'da futbol​ yaşamını sürdüren ve Şubat 2025’te 40 yaşına girecek olan Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo​, kariyerini birkaç yıl daha sürdürebileceğini ifade etti. Ancak gelecekte futbol menajerliği yapmayı düşünmediğini belirtti.

Ronaldo futbolu ne zaman bırakacağını açıkladı! - 1. Resim

"...O GÜN BIRAKACAĞIM"

Portekizli süper yıldız Ronaldo, "Sadece eğlenmek istiyorum. Yakında 40 yaşıma giriyorum. Gerçekten eğlenmek istiyorum, motive olduğum sürece devam ediyorum. Motive olmadığım gün, evet işte o gün emekli olup bırakacağım" ifadelerini kullandı.

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TARİHE ADINI ŞİMDİDEN YAZDIRDI

Milli takım kariyerinde şu ana kadar 217 maçta 135 gol atan Ronaldo, uluslararası futbol tarihinin en skorer isimlerinden biri. EURO 2024’te oynayarak 6 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyen ilk futbolcu olmuştu. Turnuva tarihindeki 14 golüyle bu alanda da rekor sahibi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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