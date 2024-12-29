Ronaldo'dan Manchester City taraftarını umutlandıran sözler! Transfer iddialarına gülerek cevap verdi

29 Aralık 2024 03:20 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 03:28

Cristiano Ronaldo, Ocak ayında Manchester City'ye transfer olabileceği iddialarını yalanlamadı. Suudi Arabistan'da kariyerini sürdüren Ronaldo, City'nin zorlu dönemini aşmak için geri dönmeyi düşünebileceğini ima etti.

Kariyerini Suudi Arabistan​'da sürdüren Cristiano Ronaldo​, Premier Lig​ şampiyonu Manchester City​'ye transfer​ olabileceği iddialarını yalanlamadı. 39 yaşındaki yıldız futbolcu, Ocak ayında City'ye katılmayı değerlendirdiği yönündeki soruya, doğrudan bir cevap vermek yerine "Ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek transfer iddialarını alevlendirdi.

Ronaldo, 2021 yılında Manchester City'ye transfer olmaya çok yaklaşmıştı. Ancak son dakika hamlesiyle Manchester United'a dönerek taraftarlarını şaşırtmıştı. Bir yıl sonra ise Suudi Arabistan'a transfer olmuştu.

"NE OLACAĞINI ASLA BİLEMEZSİNİZ"

Manchester City, bu sezonun ilk yarısında beklenmedik bir performans düşüşü yaşadı ve şampiyonluk yarışında erken havlu atma riskiyle karşı karşıya kaldı. City, kötü gidişata dur demek için ocak ayında takviye arayışına yöneldi. Ronaldo, Globe Soccer Awards sırasında City'ye transfer olma ihtimali sorulduğunda, bu soruya doğrudan bir "hayır" demek yerine, "Ne olacağını asla bilemezsiniz" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

GÜLEREK CEVAP VERDİ

Sunucunun "Bu bir hayır değil mi?" sorusuna gülerek cevap veren Ronaldo, detay vermekten kaçındı. Ancak City'nin zorlu dönemi hakkında konuşurken, takımın yeniden zirveye çıkacağından yüzde 100 emin olduğunu belirtti:

"Takımların iyi ve kötü dönemleri vardır. City şu anda zor bir dönemden geçiyor, ancak geri döneceklerinden %100 eminim. Büyük takımlar ve büyük oyuncular, sorunların nerede olduğunu anlayacak kadar akıllıdır. Guardiola çok zeki bir koç ve her zamanki gibi çözümü bulacaktır."

Ronaldo'nun açıklamaları, futbol dünyasında heyecan oluştururken, Manchester City taraftarlarını umutlandırdı. Ancak bu olası transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belirsizliğini koruyor.