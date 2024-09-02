Ruslar Türk yıldızlar için gözünü kararttı: Kerem Aktürkoğlu olmadı, hedefte Cengiz Ünder var!
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Cengiz Ünder'in geleceğine dair sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kerem Aktürkoğlu transferi için yoğun uğraş verse de istediği sonuca ulaşamayan Spartak Moskova'nın şimdi de Cengiz Ünder'e kanca attığı öne sürüldü. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin 15 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, Jose Mourinho kadro planlamasında kendisine yer bulamadı.
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen milli futbolcu için yeni bir iddiası ortaya atıldı.
KEREM OLMAYINCA ROTA CENGİZ'E DÖNDÜ!
Kerem Aktürkoğlu ikna edemeyen ve transferi bitiremeyen Rus temsilcisi şimdi de Cengiz Ünder'e kanca attı.
Fanatik'te yer alan habere göre; Spartak Moskova, Cengiz Ünder için devreye girdi.
RUSLAR 8 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI!
Haberde Spartak Moskova'nın Cengiz Ünder için 8 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
Milli futbolcunun Rusya'ya transfer olmaya sıcak bakmadığı öne sürülse de ilerleye günlerde sürpriz gelişmeler yaşanabileceği öne sürülüyor.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Cengiz Ünder bu sezon sadece Süper Lig'de Çaykur Rizespor maçında 12 dakika süre aldı.
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.