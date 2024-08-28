Sahada kalp krizi geçiren Juan Izquierdo hayatını kaybetti! Muslera'dan paylaşım

28 Ağustos 2024 10:42 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:48

Güney Amerika futbolunun Şampiyonlar Ligi olarak kabul edilen Liberttadores Kupası'nda geçtiğimiz perşembe günü Sao Paulo'ya karşı oynadıkları maçta sahada kalp krizi geçiren Nacional de Montevideo futbolcusu Juan Izquierdo yaşam mücadelesini kaybetti. Uruguay kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

"SONSUZA KADAR BİZİMLE OLACAKSIN"

Kulüpten yapılan açıklamada "Yüreklerimizde en derin acı ve etkiyle, sevgili oyuncumuz Juan Izquierdo'nun ölüm haberini duyuruyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, meslektaşlarına ve akrabalarına en içten baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Nacional, onun kaybının yasını tutuyor. Onarılamaz. (RIP) Juan, sonsuza kadar bizimle olacaksın."

Izquierdo'nun ölümünün ardından Gealaetasaray'da oynayan vatandaşı Fernando Muslera'dan da sosyal medya paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılı file bekçisi Izquierdo'nun siyah-beyaz bir fotoğrafını paylaşarak taziyesini bildirdi.

83. DAKİKADA YERE YIĞILMIŞTI

Izquierdo, Copa Libertadores çeyrek final rövanş maçında Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki Morumbi Stadyumu'nda oynanan dramatik maçın 83. dakikasında fenalaşmıştı. Apar topar hasteneye kaldırılmıştı. Ancak yoğun bakımda günler geçirmesine rağmen durumu düzelmeyen Izquierdo hayata tutunmayı başaramadı.

JUAN IZQUİERDO KİMDİR?

Juan Manuel Izquierdo Viana, 4 Temmuz 1997'de Montevideo, Uruguay'da doğdu. Futbol kariyerine genç yaşlarda başlayan Izquierdo, Cerro, Peñarol, Montevideo Wanderers ve Nacional gibi Uruguay'ın önde gelen kulüplerinde oynadı. Kariyerinin son döneminde yine bir Uruguay takımı olan Liverpool'da forma giyen Izquierdo, 2021 yılında da Meksika'nın Atlético San Luis takımında kısa bir süre forma giydi.