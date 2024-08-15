Sahadan sonra kasada da dev rekabet! En çok hangi takım kazanıyor?

15 Ağustos 2024 15:25 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 15:26

Trabzonspor Rapid-Wien maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Trabzonspor Rapid-Wien maçının saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbol ekonomisi de canlanıyor.

Üç büyükler ilk haftayı kayıpsız geçerken, Trabzonspor 1 puana razı oldu.

Geçtiğimiz 17 sezonun bilançosuna bakıldığında, Süper Lig kulüpleri 141 milyar TL gelir elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte 428 milyon dolarla en yüksek geliri kazanan kulüp oldu. Avrupa’da ise Galatasaray, 212 milyon dolarla liderlik koltuğunda yer aldı.

SÜPER LİG'İN GELİRLERİNDE LİDER FENERBAHÇE

2007-2008 sezonundan itibaren Süper Lig kulüpleri, naklen yayın hakları ve performans primlerinden önemli gelirler elde etti. Fenerbahçe, 17 sezon boyunca Süper Lig’de en yüksek konsolide gelire sahip kulüp olarak öne çıkıyor.

CNBC-e'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler toplamda 428 milyon 906 bin dolarlık gelirle zirvede yer alırken, Galatasaray 428 milyon 59 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş 372 milyon 543 bin dolarla üçüncü, Trabzonspor ise 289 milyon 264 bin dolarla dördüncü sırada bulunuyor.

GALATASARAY 8 ŞAMPİYONLUĞA RAĞMEN GERİDE KALDI

Fenerbahçe’nin, 17 sezon boyunca Galatasaray’dan daha yüksek bir sıralama ortalaması tutturması, gelirlerdeki farkı oluşturdu.

Galatasaray 8 şampiyonluk yaşasa da, sıralama ortalaması 3.4 iken Fenerbahçe’nin ortalaması 2.7 olarak belirlendi. Bu fark, Fenerbahçe’nin daha yüksek gelir elde etmesini sağladı.

Ayrıca, Süper Lig gelirlerinin dolar bazında azaldığı son yıllarda Galatasaray’ın daha sık şampiyonluk yaşaması, gelir farkının kapanmasını engelledi.

AVRUPA'DA GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR

Avrupa kupaları gelirlerinde ise Galatasaray, 212 milyon dolarlık gelirle birinci sırada yer aldı.

Beşiktaş 190 milyon dolarla ikinci, Fenerbahçe ise 99 milyon dolarla üçüncü sırada ezeli rakiplerini takip etti.

İşte en iyi çok gelir sağlayan 10 takım:

Süper Lig gelirleri (Son 17 sezon)

Fenerbahçe - 428 milyon 905 bin dolar

Galatasaray - 428 milyon 59 bin dolar

Beşiktaş - 372 milyon 543 bin dolar

Trabzonspor - 289 milyon 264 bin dolar

Başakşehir - 259 milyon 664 bin dolar

Sivasspor - 186 milyon 74 bin dolar

Kayserispor - 179 milyon 111 bin dolar

Antalyaspor - 158 milyon 981 bin dolar

Kasımpaşa - 157 milyon 573 bin dolar

Gaziantep FK- 153 milyon 859 bin dolar

Avrupa gelirleri (Son 16 sezon)

Galatasaray - 211 milyon 864 bin dolar

Beşiktaş - 190 milyon 454 bin dolar

Fenerbahçe - 98 milyon 986 bin dolar

Trabzonspor - 58 milyon 697 bin dolar

Başakşehir - 50 milyon 83 bin dolar

Bursaspor - 20 milyon 904 bin dolar

Konyaspor - 18 milyon 416 bin dolar

Osmanlıspor - 10 milyon 414 bin dolar

Sivasspor - 9 milyon 632 bin dolar

Akhisarspor - 5 milyon 460 bin dolar