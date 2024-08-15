Sahadan sonra kasada da dev rekabet! En çok hangi takım kazanıyor?
Süper Lig'de yeni sezonunun startı geçtiğimiz hafta verildi. Ligde ve Avrupa'da en çok gelir kazanan takımlar belli oldu. Fenerbahçe ve Galatasaray sahadaki rekabeti kasada da sürdü. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de Galatasaray ise Avrupa'da en çok gelir kazanan takım olarak dikkat çekti. İşte son sezonların en çok gelir elde eden takımları...
Trendyol Süper Lig’de yeni sezonun başlamasıyla birlikte futbol ekonomisi de canlanıyor.
Üç büyükler ilk haftayı kayıpsız geçerken, Trabzonspor 1 puana razı oldu.
Geçtiğimiz 17 sezonun bilançosuna bakıldığında, Süper Lig kulüpleri 141 milyar TL gelir elde etti. Fenerbahçe, bu süreçte 428 milyon dolarla en yüksek geliri kazanan kulüp oldu. Avrupa’da ise Galatasaray, 212 milyon dolarla liderlik koltuğunda yer aldı.
SÜPER LİG'İN GELİRLERİNDE LİDER FENERBAHÇE
2007-2008 sezonundan itibaren Süper Lig kulüpleri, naklen yayın hakları ve performans primlerinden önemli gelirler elde etti. Fenerbahçe, 17 sezon boyunca Süper Lig’de en yüksek konsolide gelire sahip kulüp olarak öne çıkıyor.
CNBC-e'nin haberine göre; Sarı-lacivertliler toplamda 428 milyon 906 bin dolarlık gelirle zirvede yer alırken, Galatasaray 428 milyon 59 bin dolarla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş 372 milyon 543 bin dolarla üçüncü, Trabzonspor ise 289 milyon 264 bin dolarla dördüncü sırada bulunuyor.
GALATASARAY 8 ŞAMPİYONLUĞA RAĞMEN GERİDE KALDI
Fenerbahçe’nin, 17 sezon boyunca Galatasaray’dan daha yüksek bir sıralama ortalaması tutturması, gelirlerdeki farkı oluşturdu.
Galatasaray 8 şampiyonluk yaşasa da, sıralama ortalaması 3.4 iken Fenerbahçe’nin ortalaması 2.7 olarak belirlendi. Bu fark, Fenerbahçe’nin daha yüksek gelir elde etmesini sağladı.
Ayrıca, Süper Lig gelirlerinin dolar bazında azaldığı son yıllarda Galatasaray’ın daha sık şampiyonluk yaşaması, gelir farkının kapanmasını engelledi.
AVRUPA'DA GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ VAR
Avrupa kupaları gelirlerinde ise Galatasaray, 212 milyon dolarlık gelirle birinci sırada yer aldı.
Beşiktaş 190 milyon dolarla ikinci, Fenerbahçe ise 99 milyon dolarla üçüncü sırada ezeli rakiplerini takip etti.
İşte en iyi çok gelir sağlayan 10 takım:
Süper Lig gelirleri (Son 17 sezon)
Fenerbahçe - 428 milyon 905 bin dolar
Galatasaray - 428 milyon 59 bin dolar
Beşiktaş - 372 milyon 543 bin dolar
Trabzonspor - 289 milyon 264 bin dolar
Başakşehir - 259 milyon 664 bin dolar
Sivasspor - 186 milyon 74 bin dolar
Kayserispor - 179 milyon 111 bin dolar
Antalyaspor - 158 milyon 981 bin dolar
Kasımpaşa - 157 milyon 573 bin dolar
Gaziantep FK- 153 milyon 859 bin dolar
Avrupa gelirleri (Son 16 sezon)
Galatasaray - 211 milyon 864 bin dolar
Beşiktaş - 190 milyon 454 bin dolar
Fenerbahçe - 98 milyon 986 bin dolar
Trabzonspor - 58 milyon 697 bin dolar
Başakşehir - 50 milyon 83 bin dolar
Bursaspor - 20 milyon 904 bin dolar
Konyaspor - 18 milyon 416 bin dolar
Osmanlıspor - 10 milyon 414 bin dolar
Sivasspor - 9 milyon 632 bin dolar
Akhisarspor - 5 milyon 460 bin dolar