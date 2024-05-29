Sakaryaspor-Bodrumspor finalini Abdulkadir Bitigen yönetecek

29 May 2024 13:11 - Güncelleme : 29 May 2024 13:14

Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off Final müsabakasının hakemler kadrosu belli oldu.

FİNAL MAÇI BİTİGEN'İN

Yeni Adana Stadyumu'nda 30 Mayıs Perşembe günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

KAZANAN TAKIM SÜPER LİG'E YÜKSELECEK

Tek maç üzerinden oynanacak final karşılaşmasını kazanan taraf Eyüpspor ve Göztepe'nin ardından Süper Lig'e yükselecek.