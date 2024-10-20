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Sakaryaspor, İstanbulspor'u 3 golle geçti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
20 Ekim 2024 21:03 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 21:04
Sakaryaspor, İstanbulspor&#039;u 3 golle geçti!

Sakaryaspor, 1. Lig'in 9'uncu haftasında İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.

Trendyol 1. Lig'in 9'uncu haftasında Sakaryaspor​ ile İstanbulspor​ karşı karşıya geldi. Sakaryaspor, İstanbulspor karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Sakaryaspor'un gollerini 37'nci dakikada Murat Cem Akpınar, 61'inci dakikada Fernando Andrade ve 90+3'üncü dakikada Emre Demir kaydetti. İstanbulspor'da fileleri 42'nci dakikada Valon Ethemi havalandırdı.

Bu sonucun ardından Sakaryaspor puanını 10'a yükseltti. İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Kaynak: tgrthaber.com
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