Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi renklerine bağladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ağustos 2024 20:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:22
Trendyol 1. Lig takımı Sakaryaspor, geçen sezon Hatayspor'da forma giyen Didier Lamkel Ze ile anlaştı.
Geçen sezon Hatayspor forması giyen Kamerunlu kanat forvet Didier Lamkel Ze, Sakaryaspor'a transfer oldu.
Yeşil siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze" ifadelerine yer verildi.
27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Hatayspor'dan ara transfer döneminde Metz'e kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde 16 maça çıkan Lamkel Ze, 3 gol atarken 3 kez de asist yapmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com