Sakaryaspor, Lamkel Ze'yi renklerine bağladı!

16 Ağustos 2024 20:19 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 20:22

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Xherdan Shaqiri eski takımı Basel'e transfer oldu!

Geçen sezon Hatayspor forması giyen Kamerunlu kanat forvet Didier Lamkel Ze, Sakaryaspor'a transfer oldu.

Yeşil siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Aramıza hoş geldin Lamkel Ze" ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz transfer olduğu Hatayspor'dan ara transfer döneminde Metz'e kiralanmıştı. Akdeniz ekibinde 16 maça çıkan Lamkel Ze, 3 gol atarken 3 kez de asist yapmıştı.