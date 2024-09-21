Sakaryaspor taraftaları, Kocaelispor kafilesine saldırdı!

21 Eylül 2024 19:47 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:55

Çorum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor'da kafileye Sakaryaspor taraftarlarının saldırdığı öğrenildi.

Kocaelispor​, Çorum FK​ maçı için yolda olan kafileye Bolu​'da Sakaryaspor​ taraftarlarının saldırdığını açıkladı.

Kocaelispor'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çorum FK müsabakası için Çorum’a hareket etmek üzere yola çıkan kafilemize Bolu sınırları içerisinde yer alan bir dinlenme tesisinde Sakaryaspor taraftarları tarafından sözlü saldırıda bulunulmuş ilaveten kulüp otobüsümüze fiziki saldırı​ teşebbüsünde bulunulmuştur.

Kulübümüz tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve akabinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çorum’a intikal edene kadar her ilde eskort polis koruması tertip edilmiştir.

Saldırı anına ait görüntüler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırılmış olup, ilgili saldırı girişiminde bulunan kişi ve kişilere karşı adli işlem yapılacaktır.

Kafilemiz başkaca herhangi bir hadise olmadan Çorum’a intikal etmiştir.