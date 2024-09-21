Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Sakaryaspor taraftaları, Kocaelispor kafilesine saldırdı!

Sakaryaspor taraftaları, Kocaelispor kafilesine saldırdı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
21 Eylül 2024 19:47 - Güncelleme : 21 Eylül 2024 19:55
Sakaryaspor taraftaları, Kocaelispor kafilesine saldırdı!

Çorum FK ile karşılaşacak olan Kocaelispor'da kafileye Sakaryaspor taraftarlarının saldırdığı öğrenildi.

Kocaelispor​, Çorum FK​ maçı için yolda olan kafileye Bolu​'da Sakaryaspor​ taraftarlarının saldırdığını açıkladı.

Kocaelispor'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çorum FK müsabakası için Çorum’a hareket etmek üzere yola çıkan kafilemize Bolu sınırları içerisinde yer alan bir dinlenme tesisinde Sakaryaspor taraftarları tarafından sözlü saldırıda bulunulmuş ilaveten kulüp otobüsümüze fiziki saldırı​ teşebbüsünde bulunulmuştur.

Kulübümüz tarafından Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmiş ve akabinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Çorum’a intikal edene kadar her ilde eskort polis koruması tertip edilmiştir.

Saldırı anına ait görüntüler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ne ulaştırılmış olup, ilgili saldırı girişiminde bulunan kişi ve kişilere karşı adli işlem yapılacaktır.

Kafilemiz başkaca herhangi bir hadise olmadan Çorum’a intikal etmiştir.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
kocaelisporÇorum FKsakaryasporbolusaldırı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ayşe21 Eylül 2024 20:01

Bu olay çok üzücü, sporun gücünü ve kardeşliği bozacak bu tür davranışlar asla kabul edilemez

Sonraki Haber Yükleniyor...