Sakaryaspor'da Suat Kaya dönemi

01 Temmuz 2024 14:47 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 15:07

Sakaryaspor, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktörlük görevi için Suat Kaya ile anlaşma sağladı.

Sakaryaspor Futbol Şube Sorumlusu Birol Tüfekçi ile birlikte Rüstemler Tesisleri'ne gelen Suat Kaya, kulüp başkanı Gökhan İn ile görüşme gerçekleştirdi.

SUAT KAYA: "BİR AN ÖNCE İŞE BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

Yapılan görüşme sonrasında 1 yıllık sözleşme imzalayan Kaya, "Heyecanımız aynı, bir an önce işe başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN İN: "HOCAMIZ FİYATTA BİZİ KIRMADI"

İmza töreni sonrasında konuşan Sakaryaspor Kulüp Başkanı Gökhan İn ise, "Hocamız fiyatta da bizi kırmadı ve bir senelik anlaşma sağladık. Her şey yolunda, en geç yarında topçularımızı açıklayacağız inşallah” ifadelerini kullandı.