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Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar resmen ayrıldı

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Anadolu Ajansı
01 Ekim 2024 18:15 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:16
Sakaryaspor&#039;da Suat Kaya ile yollar resmen ayrıldı

Sakaryaspor, Ümraniyespor mağlubiyetinin ardından teknik direktör Suat Kaya ile yollarını ayırdı. Ayrılık kararı resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sakaryaspor​'un Ümraniyespor’a 3-1 mağlup olmasının ardından yönetim kurulu teknik direktör değişikliğine gitme kararı aldı.

SUAT KAYA İLE YOLLAR AYRILDI

Bu kararlar çerçevesinde yeşil-siyahlı yönetim, takımın teknik direktörü Suat Kaya ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Suat Kaya ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

7 MAÇTA 1 GALİBİYET ALABİLDİ

Sakaryaspor, Kaya yönetiminde ligde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

YENİ HOCA İÇİN 3 ADAY

Sakaryaspor yönetiminin Suat Kaya ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına vakit kaybetmeden başladığı ifade edildi.

Yeşil-siyahlı kurmayların; Hüseyin Eroğlu, Recep Uçar ve Sinan Kaloğlu ismi üzerinde yoğunlaştığı belirtildi.

Sakaryaspor'da Suat Kaya ayrılığının resmen açıklanmasının ardından yeni hoca ile en kısa zamanda anlaşma sağlanıp kamuoyuna duyurulacağı iddia edildi.

SİNAN KALOĞLU BİR ADIM ÖNDE

Sakaryaspor'un hoca adayları arasında yer alan isimlerden Sinan Kaloğlu'nun diğer adaylara göre bir adım önde olduğu iddia edildi.

Genç teknik adamın yeşil-siyahlıların Ümraniyespor ile oynadığı karşılaşmayı tribünden izlediği de öne sürüldü.

Sakaryaspor'da Suat Kaya ile yollar resmen ayrıldı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Anadolu Ajansı
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Deniz 1 Ekim 2024 18:18

Bu sezon Sakarya sporu çok zorlanıyor hem de çok ama suat kaya iyi bir koçtu ümit ediyorum takıma en hızlı şekilde yeni bir antrenör bulurlar

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