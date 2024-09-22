Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:57
Sakaryaspor'da bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Cumhur Genç başkanlığa seçildi.
Sakaryaspor'da bugün seçim heyecanı yaşandı.
YENİ BAŞKAN CUHMUR GENÇ OLDU
Yeşil-siyahlı ekipte, bugün yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi.
Yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Cumhur Genç kulübümüzün 45'inci başkanı seçilmiştir. Hoş geldin Cumhur Genç!" denildi.
Kaynak: tgrthaber.com