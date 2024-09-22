Tgrt Haber
Haberler>Futbol>Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Sakaryaspor'un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com
22 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 14:57
Sakaryaspor&#039;un yeni başkanı Cumhur Genç oldu

Sakaryaspor'da bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul'da Cumhur Genç başkanlığa seçildi.

Sakaryaspor'da bugün seçim heyecanı yaşandı.

YENİ BAŞKAN CUHMUR GENÇ OLDU

Yeşil-siyahlı ekipte, bugün yapılan Seçimli Olağanüstü Genel Kurul'da başkanlığa Cumhur Genç seçildi.

Yapılan açıklamada, "Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul sonucunda Cumhur Genç kulübümüzün 45'inci başkanı seçilmiştir. Hoş geldin Cumhur Genç!" denildi.

Kaynak: tgrthaber.com

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...