Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Michel Salgado oldu!
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: tgrthaber.com.tr
23 Haziran 2024 10:20 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 10:22
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e çıkma şansını play-off finalinde değerlendiremeyen Sakaryaspor yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Yeşil-siyahlıların yeni başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine Real Madrid efsanesi Michel Salgado'nun getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un yeni Başkanı Gökhan İn, teknik direktörlük görevine dünyaca ünlü eski futbolcu ve teknik direktör Michel Salgado'nun getirildiğini duyurdu.
YARIN GELİYOR
Gökhan İn, Söz Sakarya'ya açıklamada "Teknik direktör olarak Michel Salgado'yu tercih ettik. Salgado'nun uçak biletleri hazır, pazartesi günü (Yarın) gelecek" ifadelerini kullandı.
48 yaşındaki Salgado kariyerinde sadece Güney Kıbrıs ekibi Pafos FC'de geçici olarak teknik direktörlük yapmıştı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr