Sakatlık yaşamıştı! Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu 

15 Eylül 2024 00:43 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 00:44

Galatasaray'ın Adana Demirspor maçında sakatlanan yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin son durumu belli oldu. Galatasaray Takım Doktoru Yener İnce, Icardi'nin tedavisine pazartesi gününden itibaren İstanbul'da devam edileceğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaray'ın takım doktoru Yener İnce, sakat oyuncularla ilgili basına bilgi verdi.

İnce, "Ziyech milli takımdan sakat bir şekilde döndü. Ne zaman sahalara döneceği konusunda bir süre vermiyorum, çünkü bugüne kadar hiç süre vermedim. Oyuncuları her gün yakından takip ediyorum. Onları kahraman yapmak gibi bir amacımız yok, ancak yıllardır fedakârlık yaptıkları doğru. Ziyech’in arka adalesinde kanama ve hafif bir yırtık var, iyileşmesi için çalışıyoruz. Aynı durum Icardi için de geçerli" dedi.

ICARDI İSTANBUL'A DÖNÜYOR!

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin tedavisine pazartesiden itibaren Türkiye'de devam edileceğini belirten İnce, "Onun ailesel problemlerden dolayı orada kalması bizim tercih ettiğimiz bir konu" diye konuştu.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yener İnce Fenerbahçe'nin transferi Sırp futbolcu Filip Kostic ile ilgili ise, "Samimi söylüyorum, Fenerbahçe'nin almış olduğu herhangi bir oyuncunun sağlığıyla ilgili herhangi bir yerde hiçbir görüşmem olmadı. Galatasaray Kulübü'nün bana bugüne kadar Kostic'in sağlığıyla ilgili hiçbir sorusu olmadı. Oyuncuyla hiç yan yana gelmedim. O yüzden sağlığıyla ilgili bir bilgim yok" dedi.

İnce ayrıca Kaan Ayhan'ın herhangi bir sakatlığının olmadığını da sözlerine ekledi.