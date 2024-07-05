Salih Dursun, Sakaryaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
05 Temmuz 2024 20:25 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 20:29
Galatasaray ve Trabzonspor forması giyen ve son olarak Fatih Karagümrük'te oynayan Salih Dursun, 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile anlaştı.
Sakaryaspor stoper futbolcu Salih Dursun'u transfer etti.
Kulübün yaptığı açıklamada, Sakaryaspor Başkan Vekili Semih İlkis ve Futbol Şube Sorumlusu Birol Tüfekçi'nin katılımıyla Yeni Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, bir dönem Sakaryaspor'da forma giyen 32 yaşındaki Salih Dursun'un kadroya dahil edildiği açıkladı.
ANLAŞMA 2 YILLIK
Açıklamada görüşlerine yer verilen Salih Dursun, Sakaryaspor'un köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Sakaryaspor gerçekten büyük bir camia ve şartlar ne olursa olsun taraftarın desteği hep kulüpten yana. Bizler de bunun farkındayız. Yeni sezonun sonunu, inşallah Çark Caddesi'nde coşkulu bir kutlamayla getireceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com